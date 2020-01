'The OutSider', nova série da HBO, mergulha no universo de Stephen King

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nova aposta da HBO, "The OutSider" estreia neste domingo (12) e traz um suspense de fôlego em torno de uma investigação de homicídio com forças sobrenaturais. Os amantes do gênero podem se preparar para um longo e sombrio mistério que acontece na Geórgia (EUA).Baseada no livro "OutSider", de Stephen King de 2018, a trama acompanha o detetive Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) enquanto ele investiga o assassinato de Frankie Peterson, um garoto de 11 anos que foi morto brutalmente em um bosque.No primeiro episódio da série, à qual a reportagem teve acesso, testemunhas e impressões digitais apontam Terry Maitland (Jason Bateman), casado e pai de duas filhas, como principal suspeito do assassinato. Maitland é uma figura conhecida na cidade já que é treinador de uma liga infantil de beisebol e professor de inglês.O desenrolar da série segue o ritmo do livro, que a cada página envolve lentamente o leitor em sua trama. A história só se desenrola quando surgem provas de que Maitland estaria simultaneamente em dois lugares. O treinador apresenta um álibi e tenta provar não ser o responsável pela morte do garoto. Sem sucesso, Maitland tem sua prisão decreta pelo detetive Ralph Anderson baseados em amostras de DNA.Com o total de seis episódios, "The OutSider" tem uma reviravolta quando a personagem Holly Gibney (Cynthia Erivo) entra no caso e traz novas perspectivas sobre fé e crenças, além de questionar a postura de Anderson.Glory Maitland (Julianne Nicholson), mulher de Maitland, começa a relatar a presença de forças sobrenaturais em sua casa após a prisão do marido. É nesse momento que o espectador percebe que o foco da série se desloca para sobrenatural deixando em segundo plano os desdobramentos do crime.Como esperado, as cenas foram construídas em um crescendo no qual o espectador se envolve de tal maneira na história, que o suspense só é rompido por um fato sobrenatural. A cada episódio, a HBO vai disponibilizar um conteúdo exclusivo em seus canais de streaming e podcast sobre a série.THE OUTSIDERQuando: Estreia neste domingo (12), às 23h, na HBO. Dois episódios exibidos em sequênciaClassificação: 14 anosElenco: Jason Bateman, Ben Mendelsohn e Cynthia Erivo