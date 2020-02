Orlando Bloom corrige tatuagem com o nome do filho com erro de grafia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Orlando Bloom, 43, resolveu corrigir o "erro" na tatuagem que fez nos últimos dias. O ator escreveu em seu antebraço o nome de seu filho, Flynn, bem como a data e hora de seu nascimento, todos em código morse.No entanto, assim que mostrou a tatuagem para os fãs, alguns deles apontaram um erro: faltava um, ponto. A falha foi confirmada pelo próprio tatuador Balazs Bercseny, que publicou uma imagem da tatuagem: "Uma bela lembrança de Orlando Bloom para o seu filho. E sim, um ponto está faltando, nós sabemos, será corrigido", escreveu ele.Por conta disso, nesta quarta-feira (19) Bloom alterou o desenho e mostrou o resultado no Instagram. "Finalmente pontuei direito! Como você comete um erro como esse?", escreveu na rede social. "Felizmente sei como se escreve Sidi. Para sempre meu garoto".O tatuador de Bloom, Balazs Bercsenyi, também brincou com o episódio: "Nunca confie totalmente no que seus clientes encontram no pinterest. A vida está oficialmente de volta ao normal".Flynn é fruto do casamento de Bloom com a modelo Miranda Kerr, que terminou em 2013. Atualmente, ele é noivo da cantora Katy Perry, 35. O ator já revelou que ele e a noiva não veem a hora de ter filhos."Amo crianças e amo o fato de que ela é incrível com crianças, portanto ter filhos com ela seria algo maravilhoso", afirmou Bloom em entrevista ao Mirror. Os artistas planejam se casar em 2020.