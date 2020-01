Organizador do encontro de sertanejos com Bolsonaro diz que classe não é contra meia-entrada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O locutor Cuibano Lima, que convidou artistas sertanejos a prestar uma homenagem a Jair Bolsonaro, afirma que o tema da meia-entrada nunca foi discutido no encontro que ocorreu nesta quarta-feira (29). "Fomos levar apenas uma carta de agradecimento e de apoio ao presidente. Foi a primeira vez que um presidente abriu o gabinete dele para o pessoal do sertanejo, do chapéu e do agronegócio", afirma Lima.A questão da meia-entrada foi citada por Doreni Caramori, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos (Abrape), em seu discurso. Mas o Executivo reforça que nenhuma proposta ou pedido oficial foi feito ao a Bolsonaro."Esse é um benefício de extrema importância. Não discuti se ele deveria acabar ou não. O meu objetivo foi apresentar as dores do setor e uma delas é a obrigação legal do mercado de entretenimento de oferecer a meia-entrada sem nenhuma compensação, ao contrário do que ocorre em outros setores", explica o presidente.Caramori diz que é possível se inspirar em outros exemplos que possuem contrapartidas para mudar essa situação. "De qualquer forma, não chegamos com uma proposta. A injustiça histórica de que falei se refere ao fato de você ter uma cadeia produtiva que oferece um benefício em nome do estado sem nenhum contraponto e isso deixa essa cadeia produtiva desequilibrada", afirma ele.Durante o discurso, o presidente da Abrap afirmou que "Meio-livro não existe. Não existe meia-bicicleta, meio-caderno. Tem uma série de meios que estimulam a cultura que não são vendidos pela metade do preço. Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de determinados setores sem nenhum tipo de compensação. Precisamos corrigir essa injustiça histórica."Cuibano Lima ainda afirma que o convite aos sertanejos foi apenas para demonstrar apoio a Bolsonaro. Nenhum deles foi carregado de uma proposta oficial ou pedido a ser feito ao presidente. "Nós já fizemos isso antes. Quando ele foi diplomado, também fizemos um almoço em que foram também Gian & Giovani e Bruno & Marrone", lembra o locutor.Para Lima, Bolsonaro já age a favor do Brasil. "Ele esta resgatando os valores da família, da sociedade, da educação, de respeito e da disciplina. Ele ainda está recuperando a nossa imagem do país lá fora", defende o locutor.Produtor rural, além de atuar na área do entretenimento, o locutor afirma, ainda, que teve a oportunidade de falar com os ministros do meio ambiente, Ricardo Salles, e com a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. "Sabemos da importância da preservação da natureza, mas é importante também prover alimento para a população mundial", afirma ele.O EVENTONa última quarta-feira (29), em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio de uma série de cantores sertanejos em que teria prometido aos artistas o fim da meia-entrada.Alguns artistas que foram convidados e apareceram na lista de presença do evento afirmaram que não estiveram lá. Matheus e Kauan e o rapper Hungria, por exemplo, publicaram em suas redes sociais notas informando que não responderam ao convite.A lista da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República) contava com mais de 30 nomes de artistas, incluindo o ator Dedé Santana, que foi alvo de críticas na internet pelo apoio.O Palácio do Planalto atualizou a lista de participantes da cerimônia de quarta na tarde desta quinta (30). Foram retirados 22 nomes e acrescentados outros quatro (a lista completa está abaixo). Foram enviadas no total três listas com os nomes dos participantes, duas delas na quarta e uma última nesta quinta.