Oprah Winfrey diz que apoia '1000%' decisão de Meghan Markle e Harry de deixar realeza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Oprah Winfrey se manifestou a favor da decisão de Harry e Meghan Markle de deixar as funções na realeza britânica.Em entrevista ao TMZ, ela disse que o apoio é total. "Eu os apoio 1000%. Eu os apoio porque acredito que quando você pensa sobre isso tanto tempo quanto eles, por meses, e quando o Harry diz que teve de tomar a decisão de dar um passo atrás para seguir adiante em paz, ele fez o que precisava fazer pela família", opinou Oprah.A apresentadora concluiu o raciocínio dizendo que ninguém deveria ter direito de dizer qualquer coisa sobre a decisão pessoal dos dois.Para a nova vida, Meghan Markle e Príncipe Harry ganharão uma mesada do Príncipe Charles até que eles se estabeleçam.Agora, eles estão em busca de um novo lar no Canadá, país que foi escolhido por eles para se distanciarem da vida dos palácios.Mas isso não quer dizer que eles dirão adeus aos luxos de sua vida atual. De acordo com o tabloide britânico The Sun, Markle está de olho em uma mansão que custa nada menos que R$ 114 milhões.