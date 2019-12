OAB protocola ação contra medida que isenta hotéis de taxa sobre músicas nos quartos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma ação contra a medida provisória que desobriga hotéis e navios de cruzeiro de pagar direitos autorais por músicas executadas em seus quartos.ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) foi apresentada ao STF nesta sexta-feira (20).Assinada por Bolsonaro, a MP de número 907 acaba com "a arrecadação e a distribuição de direitos autorais a execução de obras literárias, artísticas ou científicas no interior das unidades habitacionais dos meios de hospedagem e de cabines de meios de transporte de passageiros marítimo e fluvial".De acordo com o documento assinado pelo presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, "a questão da exploração de direitos autorais em quartos e cabines já está pacificada em nossos tribunais".Segundo a ação, se no Judiciário a questão já está apaziguada, uma medida provisória não configura "a melhor medida para o necessário debate democrático da matéria". O caminho mais adequado, portanto, seria a tramitação de projeto de lei no Congresso Nacional -atualmente tramitam no Senado dois projetos, " devidamente instruídos para deliberação em Plenário".Segundo o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o Ecad, com a mudança, a classe artística pode perder recolhimentos que chegam a R$ 110 milhões por ano.