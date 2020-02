'O Preço da Verdade' é refém de tema morno e de protagonismo de Ruffalo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Já vi esse filme." A frase nos persegue do início ao fim de "O Preço da Verdade" não só devido ao enredo, que opõe uma grande empresa às vítimas de seus métodos inescrupulosos.A direção sem fôlego de Todd Haynes reproduz a fórmula do filme-denúncia, uma tendência do cinema engajado dos anos 1970, época em que veio à tona o caso que o longa desvenda.Naquele momento em que se esboçava a preocupação ambiental, pouca gente se preocupava com o potencial risco de materiais como o antiaderente Teflon e outros venenos que ingerimos em massa.O formato opõe, de um lado, a DuPont, poderosa empresa química que encarna o capitalismo selvagem, e, de outro, um fazendeiro do interior da Virgínia Ocidental, que tem seu rebanho dizimado após beber água de um riacho.Tal qual um detetive, o advogado Rob Bilott (Mark Ruffalo) desvenda a rede de poderes, temores, ameaças e manipulações armada pela DuPont.Embora não traga surpresas na forma da exposição e reproduza o molde maniqueísta, "O Preço da Verdade" não é um "thriller" descartável.A crítica aos efeitos colaterais do conforto e à mania do consumo irresponsável garante sua pertinência e atualidade.Esta faceta, no entanto, não tem a força alegórica de "Mal do Século" (1995), notável trabalho de Haynes sobre uma madame forçada a viver à margem da civilização por causa de uma alergia a tudo.A ironia, que ali convertia o conforto em desconforto, desaparece em prol da demonstração e do respeito à dimensão factual inerente ao roteiro baseado num trabalho investigativo do jornalista Nathaniel Rich.Amputado de sua habilidade para a fábula moral, Haynes adota uma direção discreta, uma autoria apagada. A evocação climática do passado, uma das marcas de seu estilo, dilui-se aqui na réplica da imagem soturna dos anos 1970, mas sem o componente paranoico dos grandes filmes americanos da época.Refém do tema e do protagonismo morno de Mark Ruffalo, também produtor, "O Preço da Verdade" não se eleva acima do chão do cinema de mensagem. E de Todd Haynes sempre esperamos muito mais.CINEMAO Preço da VerdadeAvaliação: regularEstados Unidos, 2019. Direção: Todd Haynes. Elenco: Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins. 12 anos. Estreia nesta quinta (13).