'O Lago dos Cisnes' e musical de Andrew Lloyd Webber são dicas para o domingo de quarentena

SÃO PAULO, SP (FOLHPARESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias cinematográficas foram para o streaming, canais de TV abriram o sinal, museus promovem visitas virtuais e espetáculos de dança e teatro foram filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa neste domingo (5).

DANÇA

Todas as semanas, a Ópera Nacional de Paris disponibiliza um espetáculo para ser visto online em seu site. Este domingo é o último dia para conferir a montagem de 2019 do balé "O Lago dos Cisnes", de Tchaikovski.

MÚSICA

Depois de transmitir shows para quem está na quarentena, o streaming de músicas Tidal ampliou o projeto Em Casa com Tidal, que agora reúne também documentários e entrevistas com artistas. A programação acontece nos finais de semana de abril. Neste, é possível ter acesso a filmes sobre Lil Wayne, Jay-Z e Cardi B, além de performances de Beyoncé, The Chainsmokers, Jennifer Lopez e SZA.

Outro projeto musical para tempos de isolamento é o Sala de Casa, da Casa Natural Musical, que neste domingo transmite show de Gustavo Bertoni, da banda Scalene, em seu perfil no Instagram, às 19h.

CINEMA

O Canal Brasil promove, em seu perfil no Instagram, uma série de bate-papos sobre cinema e cultura no geral. Neste domingo, às 21h, a atriz e diretora Bárbara Paz conversa com o médico Drauzio Varella, colunista da Folha.

Para quem gosta de musicais, domingo também é dia de lançamento de mais um episódio da websérie inspirada na exposição "Musicais no Cinema", realizada pelo MIS. Disponível no canal do YouTube do museu, o capítulo reúne artistas como Claudia Raia, Silvio de Abreu, Diogo Vilela e Miguel Faria Jr. para falar sobre a atriz Léa Garcia.

ARTES VISUAIS

O estúdio dos designers brasileiros Irmãos Campana disponibiliza, em todos os finais de semana de abril, exibições do curta "Campana Brothers by Fernando and Humberto". O link será publicado nas redes sociais dos artistas.

TEATRO

Quem estiver com os filhos em casa pode distrair os pequenos com a gravação do espetáculo infantil "Ombela", que cumpriu temporada no Oi Futuro em 2019, e agora está disponível no site do centro cultural. Baseada na obra do poeta angolano Ondjaki, a peça conta a história de uma deusa africana.

Para os adultos, a dica é o musical "Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat", de Andrew Lloyd Webber. Todas as semanas, o compositor vai publicar um dos espetáculos de seu repertório no canal do projeto The Shows Must Go On. Eles ficam disponíveis sempre a partir das 15h das sextas-feiras e podem ser vistos por um prazo de 48 horas --até o domingo.