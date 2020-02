'O Homem Invisível' atualiza estilo de Hitckcock em suspense enérgico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O conceito de marido abusivo acaba de ser redefinido --e com uma sinistra pitada de ficção científica. Esqueça-se os habituais dramas de cônjuges psicopatas, de "Dormindo Com o Inimigo" (1991), "Custódia" (2017) e até mesmo "Atração Fatal" (1987) --em que o pesadelo, afinal, era uma amante (Glenn Close). Dirigido e roteirizado pelo australiano Leigh Whannell, "O Homem Invisível" sintoniza a alta ambição de revisitar o estilo Alfred Hitchcock na montagem, na música e nas reviravoltas súbitas, criando uma tensão genuína.Ao abrir mão de sustinhos baratos, o longa faz justiça, apesar de todas as liberdades que toma, ao espírito da história original homônima de H.G. Wells, de 1897, e que inspirou inúmeros filmes e seriados bem diferentes desta nova e eletrizante versão.A estrela da série "O Conto da Aia", Elisabeth Moss, cai com perfeição no papel de Cecilia Kass, a mulher que luta desesperadamente para libertar-se do marido, Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) -personagem que empresta do livro o sobrenome e a profissão de cientista, no caso um especialista em óptica.Para Cecilia, a dramática questão é escapar de Adrian, que montou em sua mansão não só um laboratório para suas experiências misteriosas, como também uma verdadeira prisão para a mulher. Observadora e persistente, ela encontra uma brecha para fugir, numa sequência inicial que já mobiliza a adrenalina.O grande lance da história surge quando Cecilia é avisada da morte do ex-marido, causada aparentemente por um suicídio, e recebe do irmão dele, Tom (Michael Dorman), a informação de que o testamento lhe legou uma fortuna.As boas notícias acabam aqui, porque o cotidiano dela passa a ser atormentado por uma presença invisível, que a leva a crer que Adrian não só está vivo, como também empenhado em enlouquecê-la.A hipótese anormal fornece o gatilho da história, na qual a mulher atormentada se vê desafiada pelos próprios medos --quem não acreditaria que se trata de simples loucura, já que os sinais materiais do perseguidor misterioso não são vistos por mais ninguém?Atriz refinada, Elisabeth Moss garante a cumplicidade do público e mantém a distância qualquer resquício de histeria ou overacting que pudessem abrir caminho a uma insinuação de horror trash, um perigo cabível em alguns desdobramentos da história. Mas não.O diretor mantém o foco no dilema da protagonista e cria cenas de luta e violência que certamente ultrapassam o que Hitchcock mostraria --mas não abusa delas.Se há um pequeno senão no conjunto é no quanto o resto do elenco não está à altura de Moss. O filme, contudo, é tão intenso que muita gente nem vai reparar nisso.O HOMEM INVISÍVELQuando: Estreia quinta-feira (27)Elenco: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen, Michael DormanProdução: Austrália/EUADireção: Leigh Whannell