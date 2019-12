Novos discos mostram que é poderoso escutar mulheres cantando mulheres

FOLHAPRESS - Discussões sobre igualdade de direitos ganharam as redes, ruas, mesas de bar, salas de jantar. Não seria diferente com a música. Dois álbuns recentes são inteiramente dedicados à condição feminina. Neles, mulheres assumem o protagonismo para além dos vocais."Eu Sou Feliz, Eu Sou Mulher" é projeto de Ana Costa e Zélia Duncan --as 16 faixas, inéditas, foram compostas pelas duas, que assinam a direção artística. A abertura, com as poetas Letícia Brito e Gênesis, do Slam das Minas, é didática. "Cada mulher sabe a dor de suas vivências, toda mulher é potência."É diverso o time de cantoras --de Alcione a Fernanda Takai, de Simone a Teresa Cristina-- e também o de instrumentistas. Há homens, mas o protagonismo é delas.O samba predomina, mas há espaço para toada ("Eu Sou o Luar"), samba-canção jazzístico ("Brilham ao Escurecer") e flerte com o flamenco ("Saias e Cor"). "Voltei pra Mim" remete à vanguarda paulista. Bia Paes Leme, que assina direção musical, produção e (belos) arranjos (exceto "Voltei pra Mim"), deu unidade ao álbum.Já Marina Iris soltou "Voz Bandeira", seu terceiro álbum, com produção musical e (ótimos) arranjos de Ana Costa. A capa de Leandro Vieira, carnavalesco da Mangueira, faz referência a um estêncil em memória de Marielle Franco.A artista tece a trama do disco com questões da mulher negra. Celebrando as mais velhas, convidou as escritoras Conceição Evaristo, Elisa Lucinda e Ana Maria Gonçalves a participarem em vinhetas .São 11 faixas e o samba dá o tom. Mas Marina também vai buscar raízes em Angola (no semba "Mana que Emana") e Cabo Verde (na coladeira "Travessias", que fala da diáspora africana). É negro o Atlântico que banha "Voz Bandeira".À exceção de "Mana que Emana", as canções têm ao menos uma mulher como autora. "Onze Fitas", gravada por Elis Regina em 1980, se refere à ditadura, mas soa atual, remetendo aos corpos negros que tombam no país. "Pra Matar Preconceito" fala da objetificação da mulher negra.O álbum tem extenso time de artistas negras. Fabiana Cozza canta em "Velha Senhora" (única assinada por Marina Íris, com DiCaprio) e Marcelle Motta, em "Mana que Emana". Em seu belo manifesto cantado, Marina Iris ecoa o poema da peruana Victoria Santa Cruz: "Negra Sou."EU SOU MULHER, EU SOU FELIZAvaliação: muito bomOnde: Disponível também nas plataformas de streamingPreço: R$ 36Autor: Ana Costa e Zélia DuncanGravadora: Biscoito FinoVOZ BANDEIRAAvaliação: ótimoOnde: Disponível nas plataformas de streamingAutor: Marina IrisGravadora: Joia Moderna