SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Noah Centineo, 23, surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (18) ao passar seu número de celular nas redes sociais.

O ator de "Para Todos os Garotos que Já Amei" (Netflix) disse que pretende conversar com o maior número de pessoas possíveis durante a quarentena por causa do novo coronavírus. "Estou com um novo número pessoal. +1(561-220-0860)", escreveu em um tuíte.

Nas redes sociais, os fãs de Centineo confirmaram que esse é o número do ator. Um deles disse que escutou a voz do artista na caixa postal e "surtou". "Eu não tenho sorte, você não me atenderia", disparou outro admirador.

Assim como Noah Centineo, muitos artistas estão ativos nas redes sociais como forma de conscientizar as pessoas a ficarem em suas casas, como recomendação para conter o vírus.

Miley Cyrus, por exemplo, decidiu lançar um programa de entrevistas à distancia. O programa chamado "Bright Minded: Live With Miley" acontece de segunda à sexta na rede social da cantora e tem convidados especiais todos os dias

A brasileira Anitta também estará bastante ativa nas redes durante este período. Ela vai compartilhar com os seguidores do Instagram suas aulas online de francês, de culinária, de dança e outras que terá durante a crise do coronavírus. Na noite desta quarta, a artista convidou sua professora e bailarina, Arielle Macedo, para ensinar a coreografia da música "Rave de Favela".