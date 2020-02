No BBB, Flayslane cospe em Gizelly ao ver amiga beijar Felipe e dá selinho em Mari

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro beijo do BBB 20 veio com comemoração e muita briga entre os participantes do reality da Globo. A festa desta sexta-feira (31) teve com temática Gatos e Ratos, e os brothers estão vestidos a caráter.Foram cerca de dez dias para que acontecesse o primeiro beijo entre os participantes da casa. Os protagonistas foram Felipe e Gizelly, que se beijaram durante a madrugada. Boa parte da casa celebrou o momento com gritos e palavras motivadoras."Agora todo mundo pode pegar todo mundo", disse Felipe, depois de beijar novamente Gizelly na frente dos amigos. A animação foi tão grande que Hadson ergueu o brother em seus ombros para celebrar.No início da festa, Flayslane deu um selinho em Mari Gonzalez. Logo depois, Mari foi com Guilherme para o Quarto do Líder onde eles conversaram sobre Flayslane. "Ela chegou me agarrando. Falei:' Flay, eu gosto de ti, mas tu tá causando'", disse Guilherme, que afirmou que a sister queria que ele a beijasse.Ao ver Felipe beijar Gizelly, Flayslane não aguentou e foi tirar satisfações com Felipe: "Você estragou nosso romance. Por que você beijou Gizelly?". O arquiteto abraça a sister e responde que ela precisa saber usar o poder dela. "Saiba usar o seu poder. Você é muito legal. Você é demais de engraçada. Saiba usar isso. Seja esperta."Em outro momento, Flayslane voltou a questionar Felipe. "Não queria que você ficasse com ela", disse a cantora, que recebeu um selinho de Felipe. "Nela você dá beijo de língua então?", indagou a sister. O arquiteto ri e pergunta: "Está apaixonada?"."Por que você deu beijo de língua nela? Por que você não lembrou de mim?", disse Flayslane, que fica falando sozinha. Ela vai falar com Hadson, que estava por perto, e diz que Felipe havia ficado com a crush dele e com a amiga dela.Hadson pergunta a Flayslane se ela queria beijar Felipe, o que a sister responde: "Eu não queria que ele beijasse a Gizelly". Ela fiz que ela queria ter sido a primeira a beijar Felipe e que agora não quer beijá-lo."Desde o início ele é o meu crushzinho. Aí vai beijar Gizelly, por quê? A gente já crush um do outro. Ele tem raiva que eu fico bêbada", disse Flayslane a Hadson.Em conversa com Bianca Andrade, Gizelly diz que beijo em Felipe foi zoação. "Ele falou assim: 'vamos dar o primeiro beijo no BBB, porque ninguém beija ninguém'. Comecei a rir e levantei. Ai, ele disse: 'fica aí que eu vou te dar deitada'. Aí, ele me deu um beijo."Gizelly disse ainda que Felipe beija bem e que foi bom. Ela também contou a atitude de Flayslane, que cuspiu sua bebida no rosto dela.Ao saber dos comentários de Gizelly, Flayslane foi tirar satisfação com a sister: "Você não tem vergonha na cara de falar que eu cuspi na sua cara? Eu cheguei rindo". "Você cuspiu duas vezes", disparou Gizelly.