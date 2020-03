Wilson Lima sai do limbo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O console Nintendo Switch está esgotado em muitas lojas e varejistas online. Segundo o site norte-americano Business Insider, a Nintendo confirmou o problema de fornecimento neste período de pandemia do novo coronavírus.

"O hardware do Nintendo Switch está esgotando em várias lojas nos EUA", disse um representante da empresa, "mas mais sistemas estão a caminho. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente".

Lançado em 2017, o Nintendo Switch continua sendo um dos produtos mais procurados do mercado, com mais de 52 milhões vendas nos Estados Unidos. E agora, em meio à pandemia da Covid-19, o console está esgotado na maioria dos grandes varejistas norte-americanas como Amazon, Target, GameStop, Best Buy, e Walmart.

A empresa já afirmou que está produzindo uma nova versão de seu console de games Switch. Sem revelar detalhes, uma fonte da Nintendo afirmou que um produto da mesma linha está sendo desenvolvido, mas sem afirmar se este seria um modelo mais compacto e menos caro, como indicou o jornal japonês Nikkei.

O sucesso do Switch é explicado principalmente pelas vendas de jogos. "Super Smash Bros Ultimate" (12,08 milhões de exemplares vendidos), "Mario Kart" (15 milhões), "The Legend of Zelda" (11,68 milhões) e "Super Mario Odyssey" (13,76 milhões) estão entre os grandes êxitos do formato. "Estes jogos foram vendidos de forma explosiva desde o lançamento", afirmou Furukawa.

No momento, com o surto do vírus e mais de um terço da população mundial sob condições estritas de confinamento, os videogames servem para passar o tempo e são uma forma de escapar do isolamento.

"Globalmente, o impacto será sentido principalmente nas crianças, que ficarão em casa durante meses com os pais que não estão mais trabalhando", afirmou o especialista à AFP. "Os jogos estarão no centro de seu tempo livre".