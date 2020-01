Nicole Kidman doa R$ 2 milhões para ajudar no combate ao incêndio na Austrália

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Australiana, a atriz Nicole Kidman resolveu fazer uma boa ação e doar ao Corpo de Bombeiros local o valor equivalente a R$ 2 milhões. A ideia dela é ajudar no combate às chamas que assolam seu país.Em uma rede social, contou sobre a ação. "O apoio, pensamentos e orações de nossa família estão com todos os afetados pelos incêndios em toda a Austrália. Estamos doando US$ 500 mil para os Serviços de Bombeiros Rurais que estão fazendo e dando tanto agora", disse.Além de Nicole, outras celebridades já ajudaram. Dentre eles a atriz Celeste Barber e a tenista Ashleigh Barty, todas australianas.Pelo menos metade da população de coalas na Austrália, que não está sofrendo uma doença mortal e é a chave para "garantir" o futuro da espécie, teria morrido desde o início dos incêndios que devastam uma ilha santuário, afirmaram neste domingo (5) os serviços de resgate.A ilha Kangaroo, uma área natural turística na costa do estado da Austrália Meridional, abriga muitas espécies nativas, incluindo coalas, cuja população é estimada em 50.000 indivíduos.Os incêndios que ocorrem na Austrália estão entre os piores da história do país. Mais de 20 pessoas já morreram, centenas de casas foram destruídas e uma área gigantesca foi queimada. Para piorar, o verão australiano está longe do fim e não há previsão de chuva tão cedo.