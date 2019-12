Nicolas Prattes publica foto ao lado de novo affair

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Solteiro desde o fim do namoro com Juliana Paiva em março, o ator Nicolas Prattes, 22, tem um novo affair. É o que indicam postagens recentes do intérprete do Alfredo, de "Éramos Seis" (Globo), nas redes sociais.Na segunda-feira (23), ele publicou uma foto ao lado de Bruna Blaschek: "Pra trazer bem", escreveu na legenda.Já nesta terça-feira (24), Prattes participou de um jogo no Stories do Instagram chamado quiz do casal, em que o usuário deve responder a algumas perguntas formuladas pelo próprio aplicativo.Uma das questões dizia: "Há quanto tempo estão juntos?". O ator respondeu: "Três meses". Ele também respondeu que tapioca é a comida que mais comem juntos e que ele é o primeiro a dormir e o primeiro a se arrumar.Em novembro, surgiram rumores de uma possível volta do namoro de Prattes com Juliana Paiva, que foram negadas ao site F5 pelo ator.Não tem nada disso (...) Somos amigos, o que ficou é respeito e amizade, mas não tem nenhuma situação assim [amorosa]", disse o ator em entrevista ao site F5.Na ocasião, ao ser questionado se seguia solteiro, o ator brincou que está "namorando Alfredo". "Não estou solteiro não, estou namorando com o Alfredo. Eu acordo e vou dormir com ele", disse.Prattes e Juliana Paiva começaram a namorar no ano passado nas gravações de "O Tempo Não Para" (2018-2019), novela das sete da Globo, em que interpretaram o casal Samuca e Marocas. Eles terminaram o relacionamento em março deste ano.