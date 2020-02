Neymar comemora aniversário de 28 anos e reúne famosos em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Izabel Goulart, Matheus Mazzafera, Kaká, Gabriel Medina e Nakagima são alguns dos nomes que preencheram a lista de aniversário de Neymar. O jogador do Paris Saint-Germain comemorou antecipadamente a chegada de seus 28 anos em Paris neste domingo (2), em festa com tema Noite do Branco.Apenas um dia depois da goleada de 5 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier pelo Campeonato Francês, o atacante reuniu amigos, seus "parças", e familiares na casa noturna Yoyo, que fica no 16° arrondissement de Paris. A data oficial do aniversário é 5 de fevereiro.De acordo com jornal francês L'Équipe, a casa é um clube moderno, localizado no coração do Palácio de Tóquio, que acolhe regularmente eventos musicais, culturais ou festas particulares em seu espaço modular de 900 m², que pode acomodar até 800 pessoas. A parte musical deve ficar com Maiara e Maraisa e Rodriguinho.Quem não gostou muito da ideia da festa foi o técnico de Neymar no PSG. De acordo com a Reuters, Thomas Tuchel se irritou com a comemoração e a chamou de "distração", por ser realizada dois dias antes de uma viagem a Nantes para uma partida pelo Campeonato Francês.O PSG vai jogar na noite da próxima terça (4) contra o Nantes no estádio Stade de la Beaujoire, fora da cidade de Paris, e no dia 18 de fevereiro, a equipe faz a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões em Dortmund)."A substituição do Kylian ou o aniversário do Ney são distrações, dão a impressão de que não somos sérios", disse Tuchel ao L'Equipe neste domingo (2). Sobre o aniversário de Neymar, o treinador ainda disse que "dá a impressão que não estamos 100% focados e profissionais". Contudo, ele ponderou que "as coisas não são preto ou branco. Elas se tornam importantes quando falamos muito sobre elas."