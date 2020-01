Netflix lança Festival TUDUM para reproduzir experiências de suas criações fora da tela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix decidiu sair das telas e ir para a vida real. Com seu próprio festival, o TUDUM, a plataforma de streaming inova ao levar para o público experiências multissensoriais de suas principais produções.O evento é gratuito e acontecerá ainda este mês, entre os dias 25 e 28, no Pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. As inscrições estarão disponíveis no site oficial do Festival a partir de segunda-feira (13). Menores de 16 anos devem estar acompanhados dos pais.O TUDUM Festival vai oferecer atrações inspiradas em produções de sucesso como "Sex Education", "Stranger Things", "Big Mouth", "Atypical", "The End of the F***ing World", "A Barraca do Beijo" e "Você e Whindersson Nunes: Adulto".Além disso, os fãs poderão tirar cartas de Flash Tarot, inspiradas em "O Mundo Sombrio de Sabrina", ou tomar um milkshake no Corner Cafe, de "Para Todos os Garotos que Já Amei". Outras informações serão divulgadas pela plataforma até a data do evento.