Neil Peart, baterista do Rush, morre aos 67 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O baterista do Rush, Neil Peart, morreu na última terça (7), aos 67 anos, na cidade de Santa Monica, na Califórnia. A informação foi divulgada nesta sexta (10), pela Rolling Stone.Segundo a revista americana, Peart morreu em decorrência de um câncer no cérebro. Um representante da família disse que ele havia sido diagnosticado com a doença há três anos.Nascido em setembro de 1952, o músico canadense era conhecido pela virtuosidade como instrumentista, sendo um dos bateristas mais importantes da história do rock. Ele entrou para o Rush em 1974, ao lado do vocalista e baixista Geddy Lee e do guitarrista Alex Lifeson.Além da contribuição como baterista, Peart compôs algumas das músicas do trio, muito influente no rock progressivo e no heavy metal. Ele também escreveu diversos livros ao longo da vida.Peart subiu ao palco com o Rush pela última vez em 2015, na turnê que marcou a despedida da banda da estrada. O baterista deixa a esposa, Carrie Nuttal, e a filha, Olivia