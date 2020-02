Nasce Jake, filho de Sammy e Pyong Lee

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sammy Lee, mulher de Pyong Lee, deu à luz Jake, primeiro filho do casal, neste domingo (18). A informação foi divulgada através do perfil oficial de Pyong no Twitter."O baby Jake naceu, #TeamPyong", diz um tuíte. "Jake e a mamãe passam bem. E a gente deseja muita saúde pra essa família linda!"Segundo o perfil, o bebê nasceu por volta das 11h30 do domingo. Sammy, no entanto, publicou stories em seu Instagram, ainda grávida, até às 16h do domingo.