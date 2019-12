Nasce 1º filho de Anderson Tomazini, o Xodó de 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Anderson Tomazini, 31, mais conhecido pelo seu papel como Xodó na novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo), acompanhou o nascimento de seu primeiro filho neste domingo (29).Batizado de Lucas, o bebê recebeu uma série de homenagens do pai e da mãe, Maria Fernanda Ximenes, nas redes sociais."Bem-vindo ao mundo, Lucas. Obrigado meu Deus por tanta saúde. Coração explodindo de felicidade", escreveu o ator no Instagram, em uma foto que aparece com a criança coberta.A última participação de Tomazini na TV foi no quadro "Dança dos famosos", do Domingão do Faustão, em 2018.No mesmo ano, ele esteve na lista dos homens mais sexies do ano pela "Btchs" e concorreu como ator revelação na premiação Troféu Domingão - Melhores do Ano, perdendo para Luis Lobianco.