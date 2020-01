"Não me conhecem", diz Hulk após ser criticado por trocar esposa por sobrinha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador Hulk Paraíba, 33, desabafou em suas redes sociais após muitas notícias circularem a respeito de sua vida pessoal. No ano passado, ele trocou a esposa, com quem estava há 12 anos, pela sobrinha dela.Em foto dos filhos, escreveu a seguinte mensagem: "Carinho, amor, respeito e gratidão... Isso que importa! Opiniões públicas? Eles não me conhecem", escreveu. Hulk é pai de Ian, 10, Tiago, 8 e Alice, 6.O jogador confirmou em dezembro de 2019 que estava namorando Camila, 31, sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo de Souza. Segundo nota encaminhada por sua assessoria de imprensa, o ponta da equipe chinesa Shanghai SIPG falou sobre o relacionamento com os pais e o irmão da nova namorada."Ele falou a verdade e comunicou à família. Hulk e Camila iniciaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação, pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente para evitar mentiras e comentários maldosos", diz trecho da nota.Após Hulk assumir o namoro com a sobrinha de sua ex-mulher, o jogador fez de tudo para conseguir a separação de forma amigável. Ele depositou R$ 100 milhões na conta dela e ainda a deixou a escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele.O assessor do jogador disse que, em agosto deste ano, Hulk mostrou os extratos bancários à ex-mulher e transferiu metade do que tinha em conta. O ato foi feito diante de advogados e documentos foram assinados.