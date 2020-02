Nanda Costa curte folia em Salvador com brinco gigante escrito sapatão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Nanda Costa, 33, publicou uma foto com o visual para a tarde de Carnaval desta terça-feira (25). Com longas tranças presas em um rabo de cavalo, ela exibe um brincão escrito sapatão. Ela curte a folia ao lado da mulher Lan Lanh, em Salvador.Na legenda, ela escreveu "Bom dia, sapatonas". O brinco fez sucesso entre suas seguidoras, e o visual de Costa foi elogiado e curtido por suas colegas."Deusona!", escreveu Monica Iozzi. Já Leticia Spiller e Maria Padilha mandaram muitos corações para a atriz.Nanda Costa e Lan Lanh têm curtido bastante os trios. Ambas já foram aproveitar o trio do Baiana System e do Psirico. Lan Lanh até mostrou sua habilidade na percussão durante a apresentação de uma orquestra.