Musa do Carnaval quebra braço em confusão no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Musa do Carnaval e da escola de samba Unidos da Tijuca, a modelo Ana Paula Evangelista quebrou o braço ao fugir das bombas de gás lançadas durante confusão no Bloco da Favorita, que aconteceu no último domingo (12), em Copacabana.Com a confusão, a modelo tentou pular uma grade para sair e acabou quebrando o punho. Não há data para que ela tire o gesso. Ao que tudo indica, porém, o incidente não vai atrapalhar o desfile da modelo.Pelas redes sociais, fez um desabafo. "Fico muito triste em chegar no Brasil e ver um evento que abre o Carnaval terminar nessa tragédia. Ao que tudo indica estarei recuperada para o desfile, mas o trauma e o pânico eu nunca mais vou esquecer", escreveu.Em outro trecho do desabafo, ela pediu por mais segurança na cidade. "Como vamos receber turistas? Como vamos brincar o Carnaval sem medo? Alguma coisa precisa ser feita, o que vi e passei ontem foi de uma violência inacreditável", emendou.