Mulher de Alok, Romana Novais rebate críticas ao peso do filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Romana Novais, mulher do DJ Alok, usou suas redes sociais para rebater as críticas de internautas quanto ao peso do pequeno Ravi, filho do casal, de apenas um mês. "Pra vocês que ficam me mandando muitas opiniões e julgamentos por aqui fiquem sabem disso: o Ravi tem pediatra, ele está super saudável", afirmou ela.Ainda no Instagram, ela afirmou que o fato de Ravi estar magrinho, não significa que ele não seja um bebê saudável: "A saúde do bebe vai muito além do peso. O Ravi está muito saudável, eu agradeço a todos vocês que se preocuparam nesses últimos dias, mas eu vim aqui deixar claro isso.""Gente esta é a prova de quer esbanjar magreza na gravidez não é sinônimo de saúde, o bebê nasceu super frágil e magrinho", afirmou um internauta. "Que isso sirva de exemplo para outras mães... Não devemos priorizar beleza ao invés de saúde durante a gravidez", opinou outro.Romana então respondeu: "Se o Ravi está magrinho, diferente do bebê de sua amiga, do bebê da sua vizinha ou do seu bebê não significa que ele não está saudável", afirmou ela que tem amamentado a livre demanda. "Não é filho? Fala que você passa o dia inteiro mamando", brincou com o bebê no colo.Ravi nasceu por meio de um parto humanizado no dia 10 de janeiro, em São Paulo, garantindo o desejo de Alok, que gostaria que o filho não fosse de aquário. "Ele não quer que seja aquariano, detalhe: é o meu signo", chegou a brincar Romana antes do nascimento do bebê.