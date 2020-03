Um 'tac' para a Umanizzare

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma exposição com desenhos raros de Tarsila do Amaral com início neste sábado (14) na Fábrica de Arte Marcos Amaro (FAMA), em Itu, interior de São Paulo, teve sua abertura adiada nesta quinta-feira (13). O motivo é a decisão da Organização Mundial de Saúde de classificar como pandemia o surto de coronavírus no mundo.

É possivelmente a primeira exposição no país cancelada por causa do vírus. Em nota, o FAMA afirma que uma nova data de abertura será decidida em breve, com base nas orientações das autoridades de saúde.

Organizada por Aracy Amaral e Regina Teixeira de Barros, "Tarsila: Estudos e Anotações" reúne 203 trabalhos da artista guardados por mais de 50 anos do público. Eles tinham sido exibidos uma única vez, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em 1969.

Além da mostra, um outro evento relacionado a artes plásticas que aconteceria neste fim de semana na capital também foi suspenso. Era um concerto de música japonesa que marcaria o encerramento de "Murakami por Murakami", no Instituto Tomie Ohtake. O espaço funcionará normalmente no fim de semana, porém.

Uma exposição no Centro Cultural Fiesp que exibiria obras do acervo do centro de arte contemporâneo austríaco Thyssen-Bornemisza e marcada para abrir no final de fevereiro também foi suspensa, embora não se saiba se por causa do vírus.

Até agora, foram confirmados 69 casos de coronavírus no território brasileiro, 30 deles em São Paulo. Segundo estimativas do Instituto Pensi, centro de pesquisa clínica em pediatria do Hospital Infantil Sabará, a partir do momento em que o Brasil confirmasse o 50º caso, ele poderia chegar a mais de 4.000 casos em 15 dias.