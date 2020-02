Morre o cineasta José Mojica Marins, o Zé do Caixão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta (19) em São Paulo o cineasta José Mojica Marins, ao 83 anos, em São Paulo.Conhecido como o Zé do Caixão, ele estava internado no hospital Sancta Maggiore devido a uma broncopneumonia. Sua morte foi confirmada pela sua filha Liz Marins à reportagemMojica é considerado um dos mestres do terror mundial. Originalmente sua obra foi desprezada pela crítica brasileira.O apelido de Zé do Caixão veio do seu personagem mais famoso. Surgido em um pesadelo do cineasta, ele era um agente funcionário sádico que aterrorizava uma pequena cidade, desejoso de ser pai de uma criança perfeita. Para isso, precisava encontrar uma mulher tão perfeita quanto —e estava disposto a matar quem cruzasse o seu caminho..