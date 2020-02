Morre Mary Higgins Clark, a rainha do suspense, aos 92 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A escritora norte-americana Mary Higgins Clark, conhecida como a rainha do suspense, morreu nesta sexta (31) em Naples, na Flórida, aos 92 anos.A morte foi confirmada pela filha da autora, a também escritora Carol Higgins Clark.Carol disse que, até recentemente, a mãe ainda continuava a escrever. Seu último romance, "Kiss the Girls and Make Them Cry" ("Beije as Garotas e as Faça Chorar", em tradução livre), foi lançado em novembro.Nascida em Nova York, em 1927, Clark escreveu mais de 50 livros, que venderam cerca de 100 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Sua primeira obra de sucesso foi "Onde Estão as Crianças?", de 1975.