Morre Luiz Vieira, autor da música 'Paz do meu Amor', aos 91

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor pernambucano Luiz Vieira morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 91 anos anos, após uma complicação respiratória. A morte foi confirmada à reportagem pela sua mulher, Euridice Pereira.Cantores como Caetano Veloso, Rita Lee, Nara Leão e Luiz Gonzaga já gravaram músicas de Vieira. O artista ganhou destaque na década de 1950 cantando diferentes gêneros, sobretudo samba e sertanejo. O pernambucano também participou de importantes rádios da época, como Tupi e Record.Seu primeiro sucesso foi "Menino de Braçanã" (1953), mas foi com a música "Paz do meu Amor" (1963) que ele alcançou maior notoriedade.No ano passado, o disco "Luiz Vieira 90 anos" foi lançado em homenagem ao compositor e traz a gravação ao vivo de um show de homenagem realizado em 2018, com as participações de Zeca Baleiro, Maria Alcina, Renato Teixeira, Sérgio Reis, Claudette Soares, Daniel e outros nomes da música brasileira.O artista deixa a mulher, Euridice Pereira, e os dois filhos gêmeos de 12 anos. A família ainda não tem informações sobre o velório e o enterro.