Morre a artista plástica Wanda Pimentel, aos 76 anos, no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu no último dia 23, no Rio de Janeiro, a artista plástica Wanda Pimentel, aos 76 anos. Sua morte, porém, só foi divulgada pela galeria Anita Schwartz nesta sexta (27).Importante pintora, aluna do abstrato Ivan Serpa, Pimentel ficou conhecida por suas obras nos anos 1960 e 1970, que dialogavam com a arte pop, colocando a mulher em ambientes domésticos.Em 2018, o MAC Niterói expôs seu trabalho ao lado dos de Anna Bella Geiger, Lygia Clark e Mira Schendel.Em 2017, o Masp dedicou uma exposição a sua série "Envolvimento", feita no final dos anos 1960, sob curadoria de Adriano Pedrosa. Na ocasião, seu trabalho foi descrito como realizado "a partir do embate dessas duas referências aparentemente irreconciliáveis: por um lado, o rigor das linhas e formas abstratas e geométricas; por outro, o desejo de representar o mundo contemporâneo e cotidiano em transformação, vivido e percebido".Nas pinturas da série, bastante geométricas e coloridas, sempre está presente o corpo feminino, enquadrado em cenários domésticos.Pimentel também fez parte da mostra "Mulheres Radicais", do museu Hammer, em Los Angeles, em 2017.Suas obras fazem parte de coleções como as do MAM do Rio, do Malba de Buenos Aires e do Art Institute of Chicago.