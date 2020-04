Morre aos 16 anos Logan Williams, ator de 'The Flash'

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na última quinta-feira (2) o ator Logan Williams, que interpretava o jovem Barry Allen na série "The Flash", da CW. Williams tinha apenas 16 anos e a causa de sua morte ainda não foi divulgada, segundo informações da revista Hollywood Reporter.

O protagonista da série, Grant Gustin, lamentou a morte do colega de elenco com uma foto em que ele aparece com Williams. "Eu fiquei tão impressionado não apenas pelo talento de Logan, mas por seu profissionalismo nas gravações. Meus pensamentos e orações vão para ele e sua família neste que tenho certeza ser um momento inimaginavelmente difícil para eles", escreveu ele em seu perfil no Instagram.

O ator ainda pediu que os fãs mantivessem Logan Williams e sua família presentes em suas orações, nestes tempos "estranhos e difíceis". "Enviamos amor para todos", concluiu.