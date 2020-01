'Minha Mãe É Uma Peça 3' atinge maior bilheteria do cinema nacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Protagonizado por Paulo Gustavo, o filme "Minha Mãe É uma Peça 3" acaba de se tornar o longa de maior bilheteria da história do cinema nacional.Logo em sua primeira semana de exibição, o filme já havia desbancado 'Star Wars - A ascensão Skywalker' e se sagrado como o longa que mais levou gente ao cinemas brasileiros em 2019 na primeira semana: foram mais de 1,8 milhão de pessoas.Agora, após quatro semanas, passou o filme brasileiro "Nada a Perder" e arrecadou a maior quantia de um filme em todos os tempos em terras brasileiras, segundo a produtora Downtown Filmes. Foram quase R$ 140 milhões e mais de nove milhões de espectadores nos cinemas nacionais.Nas redes sociais, Paulo Gustavo comemorou. "Dona Hermínia só me dá orgulho", postou.A terceira versão do longa brasileiro de comédia tem inspiração mais uma vez na própria família do protagonista."Esse é o meu filme mais autobiográfico e mais político. Eu quis falar do meu pai [Carlos Alberto] que foi morar na frente da casa da minha mãe, do meu casamento, da minha paternidade", afirmou o humorista antes do lançamento, que tirou proveito desses novos acontecimentos em sua vida real para dar gás a novas piadas.Dona Hermínia sempre terá uma história a contar se depender de seu criador, o humorista Paulo Gustavo. A personagem inspirada na mãe dele, Déa Lúcia, já havia levado quase 10 milhões de pessoas aos cinemas nos dois primeiros filmes.