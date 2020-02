Milton Gonçalves sofre AVC e estado de saúde requer cuidados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Milton Gonçalves, 86, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e foi internado no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro.De acordo com boletim médico, Milton Gonçalves deu entrada na unidade na manhã da última segunda-feira (10) em virtude de um acidente vascular cerebral isquêmico.Ele recebeu atendimento clínico e cirúrgico endovascular e encontrava-se internado na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do paciente inspira cuidados.Não há uma data para que ele receba alta. O hospital também não informou mais detalhes. Um novo boletim deve ser divulgado quando houver novidades no quadro de saúde do artista.Em dezembro, Milton foi a estrela de um especial de Natal da Globo no qual se vestia de Papai Noel para ajudar as crianças.