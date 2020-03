Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Miley Cyrus, 27, decidiu lançar um programa de entrevistas à distancia para incentivar as pessoas a ficarem em suas casas devido a pandemia do novo coronavírus.

O programa chamado "Bright Minded: Live With Miley", que acontece de segunda à sexta na rede social da cantora, tem convidados especiais todos os dias, e nesta terça-feira (17) Demi Lovato participou do bate-papo com a ex-colega da Disney.

Além de falarem sobre como manter a saúde mental em tempos de quarentena, as cantoras também abordaram outros assuntos, e o que mais chamou atenção foi a revelação de Cyrus sobre as críticas ao seu corpo.

Ela contou que após sua perfomance polêmica no MTV Video Music Awards em 2013, ao lado do cantor Robin Thicke, teve vergonha de usar biquínis. "Eu basicamente passei dois anos sem usar biquínis. Tudo isso porque depois do VMA's em que eu estava com o figurino de latex nude, todo mundo passou a me comparar com um peru. Colocavam peru na minha roupa. Eu estava magra e pálida e eles ficavam me comparando ao peru."

Eu fiquei tão mal que não usei biquíni por dois e ninguém pensou que isso poderia fazer eu me sentir desse jeito", completou a atriz que ficou conhecida por atuar na série Hannah Montana, do Disney Channel.

Cyrus também disse que na época não podia dizer como se sentia em relação aos julgamentos, já que tentava passar uma imagem de autoconfiança para os fãs. "Acho que o mais difiícil foi porque a minha 'marca' sempre foi ser eu mesma sem pedir desculpas, e ser confiante e a pior coisa que eu poderia é que estava mentindo ou sendo uma frauda para os meus fãs."

Demi Lovato ficou comovida com o desabafo da colega e disse que não imaginava que isso tivesse acontecido. "Primeiro de tudo, eu estou muito triste que você passou por isso e eu não fazia ideia. Eu gostaria de poder te te apoiado, mas eu não sabia e eu sinto que nós passamos por momentos em que estávamos mais próximas e tão distantes."

Para conter a disseminação da Covid-19, Cyrus precisou cancelar as pressas um show benificiente que faria na Austrália em prol das vítimas dos incêndios florestais. A decisão aconteceu apenas três dias antes da apresentação por conta das recomendações de limitação de viagens.

Agora de quarentena em sua casa, Cyrus espera entreter os seguidores com ao vivos diários de seu programa "Bright Minded: Live With Miley". Um dos próximos convidados da cantora será o casal Hailey e Justin Bieber.