Michel Teló inova e bloco Bem Sertanejo terá tradução em língua de sinais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para um Carnaval mais inclusivo, Michel Teló, 39, inova e apresenta Bloco Bem Sertanejo com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O Bloco desfilará no Ibirapuera, em São Paulo, no domingo (23).Junto de Teló, em cima do trio elétrico, terá uma equipe fazendo a interpretação em libras das músicas do cantor. Em parceria com a Turma do Jiló, Organização da Sociedade Civil que promove a educação inclusiva, a ação permite que os surdos aproveitem mais a folia e mostra a importância da diversidade e da inclusão.Além da tradução simultânea, o cantor convida os surdos a ficarem perto das caixas de som, para que sintam as batidas das músicas e tenham uma experiência completa da festa. Para a presidente da Turma do Jiló, Carolina Videira, o Carnaval proporciona uma vivência corporal muito forte e é preciso incluir todos na festa."Essa ação é importante para que o surdo que está no show possa entender por que o cantor se emociona em determinado momento da música, por exemplo", explica. O Bloco Bem Sertanejo animará o domingo de Carnaval das 13h às 19h.