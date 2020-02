MC Mirella canta música para pessoas em situação de rua e é criticada na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - MC Mirella, 21, causou polêmica na internet este sábado (22) após circulação de um vídeo seu cantando a música "Te Amo Piranha" para pessoas em situação de rua. O público não perdoou e criticou a atitude da funkeira."As vezes eu me pergunto se a MC Mirella faz isso de verdade ou é um surto coletivo, NÃO É POSSÍVEL ELA ESTAR CANTANDO "Te Amo, Piranha" PRA MORADORES DE RUA. Amiga??????? Sua música virou louvor de milagre?", disse uma conta do Twitter.O nome da funkeira ficou entre os assuntos mais comentados da rede social, os Trending Topics, durante toda a madrugada de domingo. Muitas das críticas e memes foram a respeito do teor da canção que, segundo os internautas, não condiz com a realidade do público em questão."Confesso, desconsoladamente, confesso, que eu perdi a esperança no processo civilizacional brasileiro (se é que ele existe). MC Mirella cantando "te amo piranha" para moradores de rua com bebê de colo... Comparem a letra e o estado das pessoas... Meu Deus!", escreveu outra usuária do Twitter.A música é sobre duas amigas que vivem juntas. No refrão, MC Mirella entoa versos como "Rolé todo dia da semana, com grana ou sem grana".No sábado (22), a cantora estava em São Paulo para cumprir com agenda de shows. Já no domingo (23), voou para a Bahia, onde se apresenta com seu trio elétrico, em evento do Carnaval 2020.