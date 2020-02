Marta Suplicy dança na Galeria do Rock ao som de música de Supla dedicada a ela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Mamãe, mamãe, mamãe, mamãe". Esse é o refrão que canta Supla, 53, em uma loja na Galeria do Rock. Ao seu lado, dançando, está Marta Suplicy, 74, mãe do cantor. A cena inusitada foi publicada em vídeo pela própria ex-senadora em sua página no Facebook."Show na Galeria do Rock! Curtindo a música que meu filho fez para mim!", escreveu ela. A canção "Mamãe Marta", em parceria do cantor com Victoria Wells, tem um som eletrônico e foi divulgada por Supla em outubro de 2019.A música mistura trechos em inglês e português. Segundo a descrição do clipe que está disponível no YouTube, a música foi composta em homenagem a Marta Suplicy.No fim da apresentação, Supla diz: "Cuidem bem de suas mães."Nos comentários, teve gente que duvidou que o refrão fosse mesmo mamãe. "Aos desavisados: ele diz my mind, não mamãe!", comentou um internauta. Mas outros responderam que era "mamãe" mesmo.