Mark Hamill, de 'Star Wars', deleta Facebook por conta de anúncios políticos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Mark Hamill, 68, que interpretou o personagem Luke Skywalker em "Star Wars", excluiu sua conta do Facebook e criticou a política da rede social por conta de seus anúncios políticos.Neste domingo (12), ele usou sua conta no Twitter para dizer que estava "decepcionado" com o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. "Tão decepcionado que o Mark Zuckerberg valoriza o lucro mais do que a veracidade, que decidi excluir minha conta do Facebook. Eu sei que isso é um grande 'Quem liga?' para o mundo em geral, mas vou dormir melhor à noite", escreveu o ator.Na semana passada, o Facebook anunciou que continuaria a permitir que políticos publicassem anúncios, e que não supervisionaria a veracidade deles."Não acreditamos que decisões sobre anúncios políticos devam ser tomadas por empresas privadas", disse Rob Leathern, diretor de gerenciamento de produtos do Facebook, segundo o portal Fox News."Na ausência de regulamentação, o Facebook e outras empresas têm que elaborar suas próprias políticas. Baseamos a nossa no princípio de que as pessoas devem poder ouvir daqueles que desejam liderá-las", acrescentou.