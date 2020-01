Marília Mendonça relata percalços para amamentar seu primeiro filho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça, 24 usou seu Instagram na manhã deste sábado (25) para responder às perguntas de seus seguidores, muitas delas referentes à maternidade da cantora. Entre outras coisas, ela contou que contará com o apoio da mãe para voltar aos palcos e que seu primeiro filho, Leo, nasceu por meio de um parto humanizado. Porém, o destaque ficou por conta do relato da artista sobre os percalços para amamentar.



"No exato momento em que puseram o Leo no meu peito já vi que haveria dificuldade, porque não tenho bico no peito e ele nasceu um pouco antes da hora. Como não aconteceu essa primeira mamada do jeito que o pediatra e nós gostaríamos que fosse, imediatamente foi contratada uma fono para ajudar na pega do Leo", iniciou Mendonça.



A artista relatou que o trabalho para tentar que a amamentação funcionasse foi extremamente estressante não só para ela, mas também para seu filho, que chorava muito. Ela completou dizendo que, embora tenha estudado muito sobre o assunto durante a gravidez, ficou sem entender o que estava acontecendo. Por conta da dificuldade e seguindo orientação do pediatra, começou a alternar leite materno e fórmula na alimentação do bebê.



"Depois de um tempo, Leo foi diagnosticado com icterícia, grau alto. Fomos tratar, fazer fototerapia e procurar as causas. Na minha curiosidade, vi que pode ser nada, incompatibilidade sanguínea, doenças do fígado, baixa ingesta. Excluímos a incompatibilidade sanguínea e doença no fígado e ficou na minha cabeça a baixa ingesta (nome dado a desidratação do bebê por baixa ingestão de leite). O peso do Leo tinha diminuído um pouco", relembrou.



Mendonça finalizou seu relato, contando sobre uma das grandes lições que teve com a maternidade. "Eu me preparei, queria muito, mas não aconteceu. Não contava com a opinião do Leo, o organismo dele. Muitos dias eu me sinto frustrada com isso porque eu sei que amamentação é muito importante. Mas, prefiro ver meu filho engordando, com saúde, do que ficar tentando uma coisa que é uma expectativa minha."



Leo nasceu dia 16 de dezembro de 2019 em Goiânia (GO). O menino é o primeiro filho de Mendonça, fruto de sua relação com o cantor Murilo Huff (24).