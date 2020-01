Marília Mendonça fala sobre maternidade no Twitter: 'Ter um filho é ver que você era egoísta'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marília Mendonça, 24, usou sua conta no Twitter na manhã deste sábado (11) para fazer uma reflexão sobre a maternidade. "Ter um filho é ver que você era egoísta sim e não aquela flor de laranjeira, do coração amável, que só pensa no próximo, como você imaginava".A cantora seguiu contando que hoje se sente mais forte do que imaginava que pudesse ser. "É ver que você não é o centro das atenções e que nem é tão fraca como imaginava... que você aguenta sim mais horas acordada, mais horas sem comer, mais horas sem tomar banho, mais horas sem pensar só no seu umbigo".Mendonça deu à luz Leo, seu primeiro filho com o cantor Murilo Huff, 24, em Goiânia (GO) na manhã do dia 16 de dezembro de 2019."Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria que sentiria algo tão forte assim. Deus mandou de presente o maior sentimento do mundo, pra me mostrar que se ainda não havia morrido de amor, tinha chegado a hora. Estou dando uma pausa no meu auge, literalmente. O auge do meu amor, o auge da minha vida, o auge da minha felicidade", afirmou ela em sua despedida temporária dos palcos para se dedicar ao filho.O ano de 2019 foi especial para Marília também por conta de sua carreira. Ela foi a mais ouvida na plataforma Deezer no Brasil e ficou em terceiro lugar entre os mais escutados do mundo. A goiana deixou para trás Zé Neto e Cristiano (2º), Gusttavo Lima (3º) e Anitta (4º). Entre os top 10 de 2019, sete são do gênero sertanejo.