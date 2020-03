Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A dupla Marcos e Belutti vai fazer um show virtual nesta terça-feira (24). A ideia é celebrar junto aos fãs a marca de 12 anos de estrada dos músicos, mesmo que estejam cada um em sua casa por conta da quarentena provocada pelo novo coronavírus.

A apresentação está marcada para as 21h, no Instagram da dupla, e os fãs terão a oportunidade também de mandar mensagens durante a live.

"Nossa comemoração de aniversário da dupla esse ano vai ser um pouco diferente. Nós adoramos uma reunião de amigos, e qualquer acontecimento vira motivo de comemoração. Porém, dessa vez, esse nosso encontro será virtual. Ainda bem que temos a tecnologia como nossa aliada para poder dividir com as pessoas mais importantes da nossa história essa data", afirma Belutti.

"Vai ser uma comemoração inesquecível, eu tenho certeza disso. Estamos passando por uma situação delicada no Brasil e no mundo e acredito que essa nossa transmissão ao vivo vai ajudar a amenizar um pouco todo o caos que estamos vivendo", reforça Marcos.

No repertório, eles prometem muitos sucessos da carreira e também vão atender a pedidos dos fãs.

A dupla gravou um DVD no final de 2019. Batizado de "Cumpra-se", o trabalho foi gravado em outubro, com dez regravações, que incluem as canções "Coração Está em Pedaços", de Zezé di Camargo e Luciano; "Hoje eu Sei", de João Paulo e Daniel; e "Como eu Te Amo", de Bruno e Marrone, que devem ganhar algumas pequenas mudanças em seus arranjos originais, afirma Marcos.