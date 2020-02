Marcela se declara para Daniel, mas desconfia de interesse de brother em Rafa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a festa que acontece na madrugada desta quinta-feira (20) no Big Brother Brasil 20, Marcela e Daniel trocaram declarações de amor.Enquanto eles dançavam com Manu Gavassi e Thelma, o gaúcho falou: "Eu amo vocês." Na sequência, Marcela disse para Daniel: "E eu amo você, estou apaixonada."Daniel então começou a cantar e o casal se beijou. Pouco depois, porém, em conversa com Gizelly, ela comentou que estava desconfiada de uma troca de olhares entre o brother e outra mulher da casa, que seria Rafa Kalimann."É uma sensação, não é ciúmes. Mas se isso for real, eu só quero pular fora agora, antes que eu me envolva mais (...) Ainda dá tempo de pular fora antes de doer. Mais para frente a coisa vai ficar feia."