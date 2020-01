Marcela não pode ouvir ninguém mastigando e já teve affair com filho de Iglesias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcela, ginecologista e obstetra, 31, já teve namoros com pessoas famosas. Dentre elas o baterista Japinha, do CPM 22, aos 14 anos. Também teve um affair com um dos filhos do cantor Julio Iglesias. Um jogador de futebol famoso também teve um relacionamento com ela.Porém, a médica de Rancharia (SP) está solteira. Terminou um namoro de dez meses pouco tempo antes de entrar no reality. Marcela escreve contos eróticos e faz aula de pole dance. Se desligou de todos os empregos para entrar no BBB e aposta todas as fichas no programa.Curiosidade: seu cabelo mede 60 cm e é um megahair. Sofre de misofonia, que é uma forte reação ao ouvir som de mastigação.SOBRE O PROGRAMAA 20ª edição do Big Brother Brasil que estreia nesta terça-feira (21) está cheia de novidades. Uma delas é a casa que abrigará os participantes durante os três meses, que já está toda remodelada.O BBB 20 chega prometendo ainda mais conectividade com o público, com conteúdo multimídia como a #RedeBBB, o Boletim BBB e o Bate-Papo BBB, no ar sempre após o programa.A apresentação continua de Tiago Leifert, que dessa vez vai supervisionar um grupo de participantes formado por anônimos e celebridades.Como todos os anos, a casa que receberá os competidores passou por reformas. A sala, onde eles vão se reunir para conversar com o apresentador, terá a selva como tema, por exemplo.Em suas duas décadas, a versão brasileira do Big Brother alçou muita gente à fama, como Grazi Massafera e Sabrina Sato, colecionou polêmicas, encheu páginas de revistas com brothers e sisters que foram convidados para posar nus e até formou casais.Na 20ª edição, brothers e sisters terão acesso a celulares. Porém, eles não vão conseguir fazer ligações nem saber o que andam falando deles do lado de fora. De acordo com Tiago Leifert, haverá uma rede social, parecida com o Instagram, interna na casa, e eles alimentarão essa rede com imagens, vídeos e a vivência deles.O líder da semana poderá definir quem ficará na Xepa e quem estará no grupo VIP dos alimentos. Isso significa que ele escolherá quem come mais ou menos. Promessa de barracos.