Marcela, Flayslane e Babu estão no paredão do BBB 2

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem só de eliminações se fez este domingo (5) no Big Brother Brasil 20. Após Gabi deixar a casa em paredão com Thelma e Babu, foi a vez dos remanescentes disputarem a 12ª liderança da edição. No gramado, os confinados tiveram que arremessar sapos de pelúcia em vitórias-régias com pontuações específicas. Somando o maior número de pontos, 80, Thelma conquistou a liderança pela segunda vez.

Já na sala, a médica aproveitou a oportunidade para devolver a indicação de Flayslane, que considerou incisiva. "Eu queria dizer a ela que eu não me aproximo das pessoas por conveniência, eu tenho a intuição de me aproximar das pessoas que são de verdade aqui dentro. E planta não sai do jogo, planta também vota", justificou a anestesista.

Após a indicação da líder, o restante da casa foi dividido em dois grupos, que deveriam votar de forma aberta e apenas nos integrantes do outro grupo. O mais votado de cada lado estaria na berlinda. A maioria dos votos do primeiro grupo, formado por Rafa, Mari, Manu e Babu, foi na Marcela. Já o segundo, composto por Gizelly, Flayslane, Ivy e Marcela, votou majoritariamente no Babu. Com isso, o ator e a obstetra se juntaram a Flay no 12º paredão, cujo resultado será divulgado na próxima terça-feira (7).

Como de costume, cada participante teve 30 segundos para defender a permanência na casa. Babu chamou atenção para a falta de sorte que tem vivenciado no jogo, em que tem sido atacado de todos os lados: "Tentei formar alianças, mas minhas alianças foram todas para fora. Deixa o pai ficar", pediu ao público. Flay, por sua vez, disse estar grata e feliz de ter chegado até ali e defendeu sua autenticidade: "Fui eu do começo ao fim, falhei, acertei e fui fiel às pessoas".

Emparedada pela primeira vez, Marcela também apostou no fato de ter sido verdadeira, "às vezes até demais": "Minha trajetória foi marcada por medo, insegurança, por uma validação honrosa da minha verdade, por uma paixão louca, por curtir festas. Eu vivi o Big Brother da maneira que eu vivo a minha vida".

Veja como cada participante votou Grupo 1

Rafa votou em Marcela

Mari votou em Gizelly

Manu votou em Ivy

Babu votou em Marcela

Grupo 2

Gizelly votou em Mari

Marcela votou em Babu

Ivy votou em Babu

Flayslane votou em Rafa