Marcela está no paredão, e Guilherme é líder novamente do BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcela está no paredão do Big Brother Brasil 20. Ela foi escolhida em uma prova de sorte, realizada na noite desta quinta-feira (13). Já Guilherme conquistou a liderança pela segunda vez. Ele foi escolhido por Gabi.Marcela pode escapar da berlinda se conseguir ganhar a dinâmica bate e volta no domingo (16), que será disputada com os dois brothers mais votados da casa.A prova para a escolha do líder e de quem iria para paredão foi decidida na sorte. No gramado da casa, tinham bases com nomes de bichos e plantas. Quem no fim da dinâmica estivesse na base samambaia iria direto para o paredão, caso de Marcela, e quem estivesse na águia nomeava o novo líder, caso de Gabi.Ela escolheu Guilherme -os dois estão tendo um relacionamento dentro do programa e, na semana anterior, ganharam a prova do líder juntos, sendo que ela ficou com o poder de indicar alguém para o paredão (ele ganhou R$ 20 mil em prêmios e dinheiro).Gui já tinha conquistado a liderança uma semana antes.Para determinar os lugares de cada brother nas bases, Gabi, líder até então, sorteava duas urnas, uma com a foto de cada participante e outra com bichos e plantas.O brother sorteado deveria indicar o nome de um outro participante para ficar na base referente ao bicho/planta sorteado. Depois que todos já estavam em sua base, quatro delas davam direito a trocas: samambaia, cobra, urubu e anta.Quem estivesse nesses locais, poderia escolher trocar de lugar com alguém ou trocar dois brothers de bases. Victor Hugo, que estava na samambaia, pediu para trocar com Marcela. As outras trocas não influenciaram mais a prova.Rafa Kalimann, que estava na cobra, trocou Thelma (touro) e Lucas (urubu) de lugar. Já Thelma, que foi para a base urubu, trocou Gizelly (tartaruga) e Mari (anta).E Gizelly, que foi para a base anta, trocou Felipe Prior (planta carnívora), e Lucas (touro).Com o resultado, Marcela ficou muito abalada, e Thelma chorou pela amiga no paredão.BIG FONEAntes da prova, o apresentador Tiago Leifert anunciou que o Big Fone vai tocar novamente, no domingo pela manhã (16). Mas desta vez vai valer imunidade, e os participantes que estiverem no quarto do líder não vão poder correr para atender o telefone. Isso porque, o quarto será trancado.Guilherme escolheu para ficar no VIP com ele: Gabi, Bianca, Mari, Flayslane, Rafa e Pyong.