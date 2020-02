Manu diz que homens têm que ser 'esculhambados' e fãs associam a Chay Suede

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação de Petrix na noite desta terça-feira (4) foi seguida de uma série de reviravoltas na casa do BBB 20. Marcela e Gizelly ficaram sabendo por Daniel, que entrou na casa após passar os últimos dias na Casa de Vidro, que estavam certas sobre o jogo de Hadson, e as mulheres da casa voltaram a se unir.Mas quem chamou a atenção dos internautas foi Manu Gavassi, que em uma conversa com Bianca (também conhecida por Boca Rosa), falou sobre atitudes machistas que os brothers estavam tendo dentro da casa."São meninos bem de vida, que estão aí só falando merda, pra gastar. Precisa levar dois tapas na cara pra aprender que não é assim. O Lucas com a namorada, virar e falar assim: 'Eu pago, eu não preciso comprar [...] Se for assim eu vou pro puteiro'. Isso não é brincadeira de cara, isso é um comportamento que a gente precisa aprender a destruir, porque isso tira a vida de mulher. Parece uma piadinha de moleque, porque ele foi criado assim, só que se a gente parar pra pensar o quanto isso é ofensivo para a gente..."Bianca afirmou que "conseguiria se defender", e Manu respondeu: "Tem muitas que não. Você é forte, está bem de vida. Você está em outro lugar. Mas imagina quantas mulheres não apanham, não morrem, vivem oprimidas a vida inteira por não conseguir se desvincilhar de caras que fazem esse tipo de comentário. Eu tinha medo de eles terem sido campeões [...] Todo mundo é ser humano, e até eles têm o direito de entender depois disso, depois de ser esculhambado aqui -vai ser esculhambado, porque são privilegiados, são bem grandinhos, tiveram toda a chance de aprender. [...] Tem que ser esculhambado pra depois ter a chance de aprender. Vai que aprende".A cantora e influenciadora também disse que "já viveu isso na pele" e, sem citar nomes, disse algo que foi entendido pelos internautas como uma indireta para o ator Chay Suede. Os dois namoraram entre 2011 e 2014, e há boatos de que ele a tenha traído em sua própria cama."[Ele] Foi endeusado pelo Brasil, e eu sai de recalcada por anos. Eu sei o que é ser vítima de uma coisa, que é machismo, que é você passar a mão. 'Menino age assim mesmo com mulher. Menino trai mesmo. Menino vai me trair na minha cama mesmo, e tá tudo bem, porque ele me ama'. [...] Eu aceitei isso e ainda fui julgada, ainda fui de trouxa", disse Manu.