Manu brinca com possível gravidez após menstruação atrasar e diz que seria uma 'boa manchete'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em dia de Big Fone e formação de paredão, foi a possibilidade de gravidez na casa que agitou os fãs do reality nas redes sociais neste domingo (16). Isso porque a cantora Manu Gavassi falou que sua menstruação está atrasada e até brincou com a possibilidade de estar grávida."Seria uma boa manchete", disse ela a Marcela. A médica, no entanto, lembrou Manu que o atraso pode ser resultado apenas do estresse e da alimentação: "Sim, nada do que como aqui, eu como lá fora", afirmou a cantora. "Mas se você está encanada, pede pra eles um teste [de gravidez]", finalizou Marcela.Lembrando que Manu começou a namorar com o engenheiro Igor Rodrigues quando já estava dentro da casa. O pedido foi feito no primeiro dia de confinamento da cantora, direcionado a uma das câmeras. Ele aceitou por meio de um cartaz mostrado aos participantes da casa de vidro, que ficou por alguns dias em um shopping no Rio.Com a possibilidade de gravidez, Manu voltou a protagonizar uma série de memes nas redes sociais, como tem acontecido desde o início do programa.Mais cedo, os brothers foram acordados com o Big Fone tocando. Houve correria, mas Felipe Prior foi quem se deu melhor e conseguiu atender, o que lhe garantiu a imunidade no próximo paredão, que será formado nesta noite. Ele, no entanto, optou por não compartilhar com os outros competidores a mensagem do Big Fone.A prova do líder já havia colocado Marcela na berlinda. Os outros três indicados serão: a escolha do líder Lucas e os dois mais votados pela casa. Marcela e esses dois últimos ainda disputarão a prova Bate e Volta, que tirará um deles do paredão.No sábado (15), Lucas chegou a afirmar a Gabi que votará em Lucas, após ele ter optado por não contribuir para a compra de comida da semana, apesar de ter 1.800 estalecas guardadas. A decisão provocou uma série de discussões com outros participantes. À Manu, ele afirmou que se trata de uma estratégia de jogo.