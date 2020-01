Mamma Bruschetta raspa a cabeça em luta contra o câncer: 'Estava caindo muito'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mamma Bruschetta, 70, mostrou o seu novo visual em sua rede social nesta sexta (17). A apresentadora está lutando contra um câncer no esôfago e raspou o cabelo. A assessoria afirmou que a decisão foi da própria Mamma já que "seu cabelo estava caindo e com muitas falhas."Esperançosa, Bruschetta disse que está se sentindo bem e confiante com a mudança. "Mais alegre e confiante, cabelo cresce. Look novo pra 2020", brinca. Ao mostrar a novidade em seu Instagram, a artista foi mais séria."As vezes precisamos mudar, a vida é para ser vivida com prazer, ser feliz e alegre. Precisamos jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos. Precisamos por na balança à coragem para uma nova mudança", escreveu.Em recente entrevista ao F5, em dezembro do ano passado, a apresentadora tinha dito que não tinha medo de raspar a cabeça se fosse necessário. "Não teria o menor problema com isso, minha vaidade vai até um ponto mas não até esse", comentou na época.Contratada do SBT mas afastada das telinhas -sua última participação foi no programa Fofocalizando-, Mamma Bruschetta descobriu o câncer sem querer."Tinha pedido um afastamento pro futuro, para fazer uma cirurgia bariátrica [redução de estômago]. Eles precisavam modificar o sofá e começou comigo, simples assim. Aí eu aproveitei e fui direto atrás da cirurgia, que foi quando descobri o câncer".Apesar de estar fazendo quimioterapia, a apresentadora não esconde o seu desejo de voltar a trabalhar. Em um vídeo enviado pela sua assessoria nesta sexta, Bruschetta comentou que sente falta da TV. "Vontade de trabalhar feito louca!". Ela também disse que vai arranjar uma peruca "para não chocar ninguém mais."