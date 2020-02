Maluma diz que não é gay após rumores de romance com Pipe Bueno

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maluma, 26, foi alvo de rumores nas últimas semanas, que apontavam um relacionamento entre ele e Piper Bueno. A mídia internacional chegou a noticiar que os dois cantores se beijaram em uma festa.Tomando conhecimento sobre o boato, Maluma afirmou durante uma live em seu perfil no Instagram que isso não é verdade. "Existem pessoas muito estúpidas, não é? Como assim 'eu sou gay?'. Deixem de bobeira porque eu não sou gay. Se fosse, eu já teria dito", disse.Essa não é a primeira vez que o cantor pé apontado como gay. Em outubro de 2019, o cantor colombiano publicou uma imagem na qual aparece com as pernas cruzadas em uma poltrona, o que fez com que internautas o chamasse de "gay" e escrevessem comentários homofóbicos.Seguidores de Maluma encheram a página do artista de comentários preconceituosos. Um deles compara o colombiano ao cantor Ricky Martin, que é homossexual assumido. Um outro comentário de um brasileiro diz: "Depois os veadinhos reclamam de homofobia".O site de notícias venezuelano Notícias24 divulgou a foto do cantor com as pernas cruzadas e questionando se ele teria "saído do armário".Maluma gravou em 2016 um clipe com Anitta: a música "Sim ou Não". No vídeo, ambos chegam a protagonizar cenas quentes juntos. Um possível romance foi especulado na época, mas nunca confirmado.