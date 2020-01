Mallu Magalhães vai lançar disco com canções em português, inglês e espanhol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vivendo em Portugal, a cantora e compositora Mallu Magalhães, 27, trabalha em um novo disco com canções inspiradas em sua filha e sobre o Rio de Janeiro."É curioso como viajar faz a gente pensar sobre o nosso país. Que maravilha e que maluquice é o Brasil. Toda vez que chego, eu rio de delícia e, toda vez que eu vou, choro de saudade", afirmou a cantora em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.O trabalho ainda terá letras em português, inglês e espanhol e será produzido pelo paulistano Mário Caldato Jr., conhecido por discos dos Beastie Boys, Björk, Yoko Ono, Marisa Monte e Marcelo D2.A cantora diz, ainda, que vai homenagear a filha, Luísa, em uma das faixas, que está com 4 anos. Magalhães ainda não expôs a bebê nas redes sociais por achá-la muito pequena para isso. Ela divide o palco e a função de mãe com o marido Marcelo Camelo, 41."Perdi meu percussionista. Se o Marcelo toca no show, quem fica com a criança", diz a cantora que decidiu reduzir o ritmo ao perceber que quatro apresentações por semana ficaram pesadas para uma uma mãe.