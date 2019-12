Maiara 'brinca' que está solteira em show, e fãs especulam fim de namoro com Fernando Zor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após algumas idas e vindas, o casal Maiara e Fernando Zor voltou a ser notícia nesta segunda-feira (30), depois que cantora disse, em um show, no último final de semana, que está solteira. Para aumentar as suspeitas de término, os dois cantores deixaram de se seguir nas redes sociais.Procurada pela reportagem, no entanto, a assessoria de Maiara, da dupla com Maraisa, negou o término do namoro e afirmou que a cantora falou sobre sua solteirice em "tom de brincadeira". Já a assessoria de Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, disse que ele não vai confirmar ou mesmo comentar os boatos.Os dois estão juntos publicamente desde março, mas já passaram por algumas idas e vindas desde então. Em julho, Fernando chegou a afirmar que o problema não era falta de amor, mas apenas um desgaste. Alguns dias depois, no entanto, eles já estavam juntos novamente.Após Maiara falar que está solteira no show do último sábado (28), alguns fãs aproveitaram para deixar mensagens: "Vocês nasceram um para o outro... Vocês trazem alegrias", comentou uma internauta. "Amiga você precisa ser menos pegajosa. Seu namoro tinha tudo para ser duradouro", opinou outra.