Mãe de Lexa substitui a filha como rainha de bateria no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Darlin Ferrattry, 39, foi um dos destaques do desfile da Unidos de Bangu, que disputa a série A (antigo grupo de acesso) no Carnaval do Rio na noite de sábado (22). A empresária é mãe da cantora Lexa, 24, que até o ano passado era rainha de bateria da agremiação. Como a funkeira deixou o posto, a mãe dela foi convidada para assumir a função.Ferrattry mostrou samba no pé à frente dos ritmistas da escola. Ela desfilou com um corpete em tons de dourado e vermelho, bem decotado.Apesar de já ter desfilado antes, ela estava afastada dos desfiles de escolas de samba havia mais de dez anos. "Acabei aceitando porque a Lexa me encorajou", contou à reportagem. "Por ela criei coragem."Lexa, por sua vez, vai ser rainha de bateria da Unidos da Tijuca, que desfila no grupo especial. "Me sinto muito honrada pelo convite", disse a cantora. "Aceitei prontamente. Ainda nem caiu a ficha. Amo Carnaval e toda a energia que ele nos proporciona. Meu coração é azul e amarelo."